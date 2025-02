INSS inicia pagamento de benefícios, mas pausa durante o Carnaval O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios referentes a fevereiro... Revista Oeste|Do R7 24/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h47 ) twitter

Calendário do INSS 2025

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios referentes a fevereiro nesta segunda-feira, 24. Em razão do Carnaval, que ocorre no início de março, os depósitos serão temporariamente suspensos em todo o país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre o calendário de pagamentos e as implicações da pausa durante o Carnaval!

