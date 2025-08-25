IOF, dólar e atraso em entregas de aeronaves impactam setor aéreo Empresas do setor aéreo nacional enfrentam desafios financeiros e operacionais em meio ao aumento do IOF, valorização do dólar e atrasos... Revista Oeste|Do R7 25/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Notas de dólar Revista Oeste - Economia

Empresas do setor aéreo nacional enfrentam desafios financeiros e operacionais em meio ao aumento do IOF, valorização do dólar e atrasos recorrentes na entrega de aeronaves. Representantes e executivos do setor destacam que, mesmo com a retomada das operações depois da pandemia, entraves logísticos e elevação de custos dificultam a competitividade das companhias brasileiras.

Para entender melhor como esses fatores estão afetando o setor aéreo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Governo regulamenta dispensa de licitação de alimentos afetados pelo tarifaço

Saída de milionários do Brasil dispara e cresce 50% em um ano

O plano emergencial do governo: um privilégio para poucos ou mais um paliativo para as exportações?