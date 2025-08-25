Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

IOF, dólar e atraso em entregas de aeronaves impactam setor aéreo

Empresas do setor aéreo nacional enfrentam desafios financeiros e operacionais em meio ao aumento do IOF, valorização do dólar e atrasos...

Revista Oeste|Do R7

Notas de dólar Revista Oeste - Economia

Empresas do setor aéreo nacional enfrentam desafios financeiros e operacionais em meio ao aumento do IOF, valorização do dólar e atrasos recorrentes na entrega de aeronaves. Representantes e executivos do setor destacam que, mesmo com a retomada das operações depois da pandemia, entraves logísticos e elevação de custos dificultam a competitividade das companhias brasileiras.

Para entender melhor como esses fatores estão afetando o setor aéreo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.