Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

IPCA: inflação sobe em julho, impulsionada pela alta da energia elétrica

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de julho ficou de 0,26%, 0,02 ponto porcentual acima da taxa de 0,24...

Revista Oeste|Do R7

Variação e impacto da inflação em julho | Foto: Reprodução/IBGE Revista Oeste - Economia

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de julho ficou de 0,26%, 0,02 ponto porcentual acima da taxa de 0,24% de junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 12.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre a inflação e seus impactos.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.