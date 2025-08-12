IPCA: inflação sobe em julho, impulsionada pela alta da energia elétrica O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de julho ficou de 0,26%, 0,02 ponto porcentual acima da taxa de 0,24... Revista Oeste|Do R7 12/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h38 ) twitter

Variação e impacto da inflação em julho | Foto: Reprodução/IBGE Revista Oeste - Economia

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de julho ficou de 0,26%, 0,02 ponto porcentual acima da taxa de 0,24% de junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 12.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre a inflação e seus impactos.

