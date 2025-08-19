Itamaraty rebate acusação dos EUA sobre comércio desleal O governo federal respondeu oficialmente às acusações feitas pelos Estados Unidos de práticas comerciais desleais. Em um documento...

O governo federal respondeu oficialmente às acusações feitas pelos Estados Unidos de práticas comerciais desleais. Em um documento enviado nesta segunda-feira, 18, ao Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) rejeitou a legitimidade da investigação aberta com base na Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana.

