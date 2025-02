Itaú aciona Justiça sobre tentativa de ex-executivo vender mansão de R$ 10 milhões O Itaú obteve uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para ajuizar um imóvel que seu ex-diretor financeiro, Alexsandro... Revista Oeste|Do R7 28/02/2025 - 16h08 (Atualizado em 28/02/2025 - 16h08 ) twitter

Itaú

O Itaú obteve uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para ajuizar um imóvel que seu ex-diretor financeiro, Alexsandro Broedel, está tentando vender em São Paulo. Com essa decisão, o banco pode reter parte do valor da mansão, avaliada em R$ 10 milhões, caso ela seja vendida futuramente.

