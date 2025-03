Justiça aplica multa milionária à rede Oxxo por descumprir cota PcD

Revista Oeste |Do R7

A justiça condenou a rede de lojas de conveniência Oxxo a pagar R$ 7,4 milhões por não cumprir a cota de contratação de pessoas com deficiência. A sentença se deu em decorrência de uma ação civil do Ministério Público do Trabalho de São Paulo (MPT-SP).

