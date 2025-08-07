Justiça mantém multa de R$ 12,5 mi à Netflix imposta pelo Procon
A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de liminar da Netflix e manteve à empresa uma multa de R$ 12,5 milhões, imposta pelo Programa...
A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de liminar da Netflix e manteve à empresa uma multa de R$ 12,5 milhões, imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP). O valor se refere à punição pelo bloqueio do compartilhamento de senhas em 2023, e a decisão ainda permite recurso por parte da companhia.
A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de liminar da Netflix e manteve à empresa uma multa de R$ 12,5 milhões, imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP). O valor se refere à punição pelo bloqueio do compartilhamento de senhas em 2023, e a decisão ainda permite recurso por parte da companhia.
Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.
Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.
Leia Mais em Revista Oeste - Economia:
Leia Mais em Revista Oeste - Economia: