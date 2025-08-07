Justiça mantém multa de R$ 12,5 mi à Netflix imposta pelo Procon A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de liminar da Netflix e manteve à empresa uma multa de R$ 12,5 milhões, imposta pelo Programa... Revista Oeste|Do R7 07/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h58 ) twitter

Revista Oeste - Economia

A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de liminar da Netflix e manteve à empresa uma multa de R$ 12,5 milhões, imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP). O valor se refere à punição pelo bloqueio do compartilhamento de senhas em 2023, e a decisão ainda permite recurso por parte da companhia.

