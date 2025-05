Justiça suspende impedimento para compra do Banco Master pelo BRB O desembargador João Egmont Leoncio Lopes, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), suspendeu, nesta sexta-feira, 9, a... Revista Oeste|Do R7 10/05/2025 - 18h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 18h06 ) twitter

banco-brb Revista Oeste - Economia

O desembargador João Egmont Leoncio Lopes, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), suspendeu, nesta sexta-feira, 9, a decisão de primeira instância que havia impedido a assinatura do contrato definitivo de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), instituição pública vinculada ao governo do Distrito Federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre essa importante decisão!

