Kraft Heinz quer reverter megafusão de 2015 A Kraft Heinz avalia dividir parte de seus negócios e criar uma nova empresa, com o objetivo de aumentar o retorno aos investidores... Revista Oeste|Do R7 22/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Economia

A Kraft Heinz avalia dividir parte de seus negócios e criar uma nova empresa, com o objetivo de aumentar o retorno aos investidores e reverter os efeitos negativos da megafusão realizada em 2015. A possível cisão pode envolver marcas consolidadas, como o queijo Velveeta, e resultar em uma nova entidade avaliada em até US$ 20 bilhões, o que faria do negócio o maior no setor de bens de consumo em 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre essa reestruturação da Kraft Heinz!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Petróleo do Brasil nos EUA equivale a uma canequinha no tanque de um Mustang

BNDES vai gastar R$ 18 milhões com produtora de filmes

Defensoria do Rio aciona 43 casas de apostas e cobra R$ 300 mi