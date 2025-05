Latam usa ‘pele de tubarão’ para economizar combustível

Revista Oeste |Do R7

É sabido que a engenharia aeronáutica busca na natureza soluções para melhorar o desempenho e a segurança das aeronaves. Pássaros, por exemplo, são referências de aerodinâmica para o desenvolvimento de projetos. No entanto, a indústria da aviação não para de buscar respostas que representem maior segurança, eficiência e economia. Nesse sentido, uma iniciativa começa a chamar atenção no mercado. Trata-se do Aeroshark, que a companhia aérea Latam passou a usar em sua frota de aeronaves.

