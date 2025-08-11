Leilão da Caixa tem descontos de até 52% A Caixa Econômica Federal agendou leilões para agosto e setembro deste ano. O banco disponibiliza 1.088 imóveis em todo o Brasil....

A Caixa Econômica Federal agendou leilões para agosto e setembro deste ano. O banco disponibiliza 1.088 imóveis em todo o Brasil. Os descontos chegam a 52%. As melhores oportunidades de investimento concentram-se no Rio de Janeiro (210) e em São Paulo (205). Contudo, outros estados também chamam a atenção, como Goiás (143), Rio Grande do Sul (79) e Bahia (73). Os tipos de imóveis incluem 665 apartamentos, 380 casas, sete imóveis comerciais ou industriais e 36 terrenos. A maior parte das opções está no Sudeste, com 484 propriedades.

