Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

‘Livraria do Smilinguido’ encerra loja física e aposta no digital

Depois de 70 anos no mercado editorial, a Livraria Luz e Vida decidiu encerrar sua operação física. A última unidade, localizada no...

Revista Oeste|Do R7

Depois de 70 anos no mercado editorial, a Livraria Luz e Vida decidiu encerrar sua operação física. A última unidade, localizada no Recife, fechou as portas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para saber mais sobre essa importante mudança no cenário editorial.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.