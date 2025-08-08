Lucro da Petrobras ultrapassa R$ 26 bi e impulsiona novos dividendos A Petrobras registrou lucro de R$ 26,6 bilhões no segundo trimestre de 2025. O número marca a recuperação da companhia em relação...

A Petrobras registrou lucro de R$ 26,6 bilhões no segundo trimestre de 2025. O número marca a recuperação da companhia em relação ao prejuízo de R$ 2,6 bilhões no mesmo período de 2024. Com o resultado positivo, a estatal anunciou a distribuição de R$ 8,66 bilhões em dividendos aos acionistas.

