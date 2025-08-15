Lucro do Banco do Brasil cai mais de 65% O Banco do Brasil anunciou, na noite desta quinta-feira, 14, o resultado financeiro do segundo trimestre de 2025. Com lucro líquido...

O Banco do Brasil anunciou, na noite desta quinta-feira, 14, o resultado financeiro do segundo trimestre de 2025. Com lucro líquido contábil de R$ 3 bilhões, o valor representa queda de pouco mais de 65% quando comparado com o mesmo período — abril, maio e junho —, quando o ganho foi superior a R$ 8,9 bilhões.

