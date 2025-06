Lucro dos planos de saúde totaliza R$ 6,9 bi no 1º trimestre As operadoras de planos de saúde médico-hospitalares no Brasil registraram lucro líquido de R$ 6,9 bilhões no primeiro trimestre de... Revista Oeste|Do R7 04/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h37 ) twitter

As operadoras de planos de saúde médico-hospitalares no Brasil registraram lucro líquido de R$ 6,9 bilhões no primeiro trimestre de 2025. O número é mais que o dobro dos R$ 3,1 bilhões apurados no mesmo período de 2024, conforme dados divulgados nesta terça-feira, 3, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Para mais detalhes sobre esse recorde histórico e o desempenho do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

