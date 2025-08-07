Mapa Capital assume controle da Casas Bahia e anuncia mudanças na governança
A reestruturação societária da Casas Bahia avança com a Mapa Capital na posição de controle, depois de converter 1,4 bilhão de debêntures...
A reestruturação societária da Casas Bahia avança com a Mapa Capital na posição de controle, depois de converter 1,4 bilhão de debêntures em ações e alcançar 85,5% do capital social da empresa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todas as mudanças na governança da Casas Bahia!
