Mapa Capital assume controle da Casas Bahia e anuncia mudanças na governança A reestruturação societária da Casas Bahia avança com a Mapa Capital na posição de controle, depois de converter 1,4 bilhão de debêntures... Revista Oeste|Do R7 07/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comunicado do Grupo Casas Bahia ao mercado Revista Oeste - Economia

A reestruturação societária da Casas Bahia avança com a Mapa Capital na posição de controle, depois de converter 1,4 bilhão de debêntures em ações e alcançar 85,5% do capital social da empresa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todas as mudanças na governança da Casas Bahia!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Ford é condenada a pagar R$ 30 mi por fechar fábrica na Bahia

Tarifas afetam mais de 3/4 das exportações brasileiras aos EUA

Embraer propõe fabricar cargueiro nos EUA