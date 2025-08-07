Logo R7.com
Mapa Capital assume controle da Casas Bahia e anuncia mudanças na governança

A reestruturação societária da Casas Bahia avança com a Mapa Capital na posição de controle, depois de converter 1,4 bilhão de debêntures...

Revista Oeste|Do R7

Comunicado do Grupo Casas Bahia ao mercado Revista Oeste - Economia

A reestruturação societária da Casas Bahia avança com a Mapa Capital na posição de controle, depois de converter 1,4 bilhão de debêntures em ações e alcançar 85,5% do capital social da empresa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todas as mudanças na governança da Casas Bahia!

