Revista Oeste |Do R7

Material escolar: impostos chegam a 52% A tributação sobre o material escolar pode consumir mais da metade do valor dos produtos no Brasil. Levantamento divulgado nesta terça...

A tributação sobre o material escolar pode consumir mais da metade do valor dos produtos no Brasil. Levantamento divulgado nesta terça-feira, 21, pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), mostra principalmente que os impostos chegam a 52% do preço final de alguns itens.

