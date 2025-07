Revista Oeste |Do R7

Mega-Sena 2883 acumula; próximo prêmio pode pagar R$ 3,5 milhões O concurso 2883 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 3, no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou sem vencedores na faixa...

O concurso 2883 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 3, no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou sem vencedores na faixa principal. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Assim, o prêmio, que estava estimado em pouco mais de R$ 2,86 milhões, acumulou para o próximo sorteio. A nova extração vai ocorrer neste sábado, 5. Desse modo, a expectativa inicial é de que o prêmio do concurso 2884 chegue a R$ 3,5 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: