Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 10 milhões; veja resultado Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.822 da Mega-Sena, e o prêmio principal acumulou para R$ 10 milhões. O sorteio... Revista Oeste|Do R7 31/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 10h27 )

A Caixa Econômica Federal vai sortear prêmio acumulado de R$ 10 milhões | Foto: Daniel Cymbalista/FotoArena/Estadão Conteúdo

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.822 da Mega-Sena, e o prêmio principal acumulou para R$ 10 milhões. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira, 30, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

