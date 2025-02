Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 53 milhões; veja resultado Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.827 da Mega-Sena, e o prêmio principal acumulou para R$ 53 milhões. O sorteio... Revista Oeste|Do R7 12/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h47 ) twitter

A Caixa Econômica Federal vai sortear prêmio acumulado de R$ 53 milhões | Foto: Daniel Cymbalista/FotoArena/Estadão Conteúdo

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.827 da Mega-Sena, e o prêmio principal acumulou para R$ 53 milhões. O sorteio foi realizado nesta terça-feira, 11, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

