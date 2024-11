Mega-Sena: aposta única leva prêmio de R$ 201 milhões; veja resultado Mega-Sena: aposta única leva prêmio de R$ 201 milhões; veja resultado Revista Oeste|Do R7 09/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 22h29 ) twitter

Mega-Sena

Um único apostador acertou todas as dezenas do concurso 2.795 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado neste sábado, 9, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

