Mega-Sena, concurso 2.860; confira as dezenas

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira, 8, a Mega-Sena concurso 2.860. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio total para quem acertar sozinho as seis dezenas é de R$ 37.827.652,42. Até o final da produção desse texto, os organizadores não haviam informado o número de ganhadores. Veja as dezenas:

