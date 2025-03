Mega-Sena: confira as dezenas sorteadas do concurso 2838 A Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso número 2838 da Mega-Sena. A extração ocorreu na noite desta terça-feira... Revista Oeste|Do R7 11/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 21h26 ) twitter

A Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso número 2838 da Mega-Sena. A extração ocorreu na noite desta terça-feira, em São Paulo. Os números sorteados foram: 04 - 07 - 29 - 32 - 36 - 53. O prêmio está acumulado em R$ 11.917.659,56. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados. O valor da aposta mínima, com direito a seis números, é de R$ 5. As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

