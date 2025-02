Mega-Sena: ninguém acerta 6 dezenas e prêmio vai a R$ 42 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.834 da Mega-Sena, e o prêmio principal acumulou para R$ 42 milhões. O sorteio... Revista Oeste|Do R7 28/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h26 ) twitter

A Caixa Econômica Federal vai sortear prêmio acumulado de R$ 42 milhões | Foto: Daniel Cymbalista/FotoArena/Estadão Conteúdo

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.834 da Mega-Sena, e o prêmio principal acumulou para R$ 42 milhões. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira, 27, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

