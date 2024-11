Mega-Sena: ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a R$ 60 mi; veja resultado Mega-Sena: ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a R$ 60 mi; veja resultado Revista Oeste|Do R7 27/11/2024 - 09h08 (Atualizado em 27/11/2024 - 09h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.800 da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou para R$ 60 milhões. O sorteio foi realizado nesta terça-feira, 26, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Evento sobre empreendedorismo reúne 9 mil empresários em São Paulo

Justiça determina afastamento de administradores de empresa ligada a Eike Batista

Black Friday: comida está em primeiro lugar na busca por descontos em 2024