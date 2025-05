Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 100 milhões Principal loteria da Caixa Econômica Federal, a Mega-Sena sorteia, nesta terça-feira, 20, o prêmio de R$ 100 milhões. As seis dezenas... Revista Oeste|Do R7 20/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h56 ) twitter

Sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira, 13 | Foto: Reprodução/Twitter/X RICARDO STUCKERT

Principal loteria da Caixa Econômica Federal, a Mega-Sena sorteia, nesta terça-feira, 20, o prêmio de R$ 100 milhões. As seis dezenas serão anunciadas a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O sorteio do concurso 2.865 terá transmissão pelo YouTube.

