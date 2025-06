Mega-Sena sorteia R$ 40 milhões nesta quinta-feira, 26

Revista Oeste |Do R7

O sorteio do concurso 2.880 da Mega-Sena ocorrerá nesta quinta-feira, 26, com prêmio estimado em R$ 40 milhões. O anúncio das seis dezenas será a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

