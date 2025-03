Mega-Sena: sorteio desta quinta-feira tem prêmio de R$ 3,5 milhões A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 6, o concurso 2.836 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. O sorteio... Revista Oeste|Do R7 06/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Caixa Econômica Federal vai sortear prêmio de R$ 3,5 milhões | Foto: Daniel Cymbalista/FotoArena/Estadão Conteúdo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 6, o concurso 2.836 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as informações sobre como apostar e as chances de ganhar!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Inflação na cidade de São Paulo chega a 4,52% em 12 meses

Entenda se Trump tem razão ao reclamar de tarifas brasileiras

Mercado mantém projeção de inflação a 5,65% em 2025