Mega-Sena tem prêmio de R$ 40 milhões no sorteio deste sábado, 29 O sorteio da Mega-Sena deste sábado, 29, referente ao concurso 2.846, oferece um prêmio estimado em R$ 40 milhões para quem acertar... Revista Oeste|Do R7 29/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 29/03/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Espaço da Sorte, em São Paulo: em razão do Carnaval, não haverá extração na terça-feira 4 | Foto: Reprodução/YouTube

O sorteio da Mega-Sena deste sábado, 29, referente ao concurso 2.846, oferece um prêmio estimado em R$ 40 milhões para quem acertar todas as seis dezenas. O evento vai acontecer às 20 horas, em São Paulo. As apostas podem ser realizadas até as 19 horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as informações sobre a Mega-Sena!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Carga tributária chega em 32,3% do PIB e atinge maior patamar da série histórica

Procon multa Banco Safra por concessão de consignados sem autorização

IBGE: desemprego sobe para 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro