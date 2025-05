Mercado já trabalha com Selic superior a 15% Na coluna econômica publicada na Edição 269 da Revista Oeste, o jornalista Carlo Cauti informa que o mercado financeiro acredita que... Revista Oeste|Do R7 17/05/2025 - 10h23 (Atualizado em 17/05/2025 - 10h23 ) twitter

Mudança anunciada pelo Banco Central altera taxa de rendimento de diversos investimentos atrelados à Selic | Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Revista Oeste - Economia

Na coluna econômica publicada na Edição 269 da Revista Oeste, o jornalista Carlo Cauti informa que o mercado financeiro acredita que a Selic seguirá em alta. De acordo com ele, a partir de apuração com operadores, a taxa básica de juros do país deverá romper a barreira dos 15% ainda em 2025.

