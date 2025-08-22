Metade das famílias que recebem Bolsa Família deixa de buscar emprego, diz estudo A ampliação recente do Bolsa Família pode ter causado um efeito contrário ao propagado por seus idealizadores: a retirada de milhões...

A ampliação recente do Bolsa Família pode ter causado um efeito contrário ao propagado por seus idealizadores: a retirada de milhões de brasileiros da força de trabalho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender mais sobre os impactos do programa.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: