Milei é eleito Economista do Ano pela Ordem dos Economistas do Brasil

Carta enviada pela Ordem dos Economistas do Brasil a Milei | Foto: Oficina del Presidente/Divulgação

A Ordem dos Economistas do Brasil (OEB) anunciou oficialmente a eleição do presidente da Argentina, Javier Milei, como Economista do Ano de 2025 nesta terça-feira, 25. A premiação, que ocorre anualmente desde 1959, busca reconhecer profissionais que valorizam e dignificam a imagem da profissão.

