Moody's rebaixa nota do Brasil por 'vulnerabilidades fiscais' A Moody's, uma das principais agências de classificação de risco do mundo, alterou nesta sexta-feira, 30, a perspectiva da nota de... Revista Oeste|Do R7 31/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 31/05/2025 - 08h36 )

Revista Oeste - Economia

A Moody’s, uma das principais agências de classificação de risco do mundo, alterou nesta sexta-feira, 30, a perspectiva da nota de crédito do Brasil de "positiva" para "estável" e manteve a classificação em Ba1 — um nível abaixo do grau de investimento.

Para entender melhor as implicações dessa decisão e o que isso significa para a economia brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

