Morango do amor vira febre nacional, mas preço da fruta cai até 32% Enquanto o morango do amor conquista espaço nas redes sociais e multiplica pedidos em aplicativos de entrega, o valor do morango apresentou...

Revista Oeste|Do R7 28/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share