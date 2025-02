MPF exige recall e indenização de R$ 2,5 bilhões por falhas de segurança no Chevrolet Onix O Ministério Público Federal (MPF) exige que a General Motors (GM) do Brasil realize um recall do Chevrolet Onix, alegando falhas... Revista Oeste|Do R7 27/02/2025 - 14h28 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h28 ) twitter

Brasil, São Paulo, SP, 08/08/2012. Fachada do Ministério Público Federal (MPF) na rua Frei Caneca , na região da Paulista, em São Paulo. - Crédito:CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Código imagem:148278

O Ministério Público Federal (MPF) exige que a General Motors (GM) do Brasil realize um recall do Chevrolet Onix, alegando falhas no sistema de segurança. O órgão também solicita indenização de R$ 2,5 bilhões por danos morais coletivos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre essa importante questão de segurança veicular.

