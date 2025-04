Não há culpados para a ‘inflação dos alimentos’ Em um artigo para a Edição 262 da Revista Oeste, o economista Ubiratan Jorge Iorio explica que a tal "inflação dos alimentos", relatada... Revista Oeste|Do R7 02/04/2025 - 18h47 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h47 ) twitter

Em um artigo para a Edição 262 da Revista Oeste, o economista Ubiratan Jorge Iorio explica que a tal "inflação dos alimentos", relatada por jornalistas e analistas de economia, não existe. De acordo com Ubiratan, classificar o aumento dos preços desta forma é um equívoco. "Não há culpados pela inflação, sejam eles “especuladores”, banqueiros malvados, galinhas ou 'pilantras'", escreve o economista.

Para entender melhor essa análise e as implicações da postura do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

