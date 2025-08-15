Ninguém acerta a Mega-Sena; prêmio vai a R$ 55 milhões Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 14 no concurso 2901 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 02 – 20...

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 14 no concurso 2901 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 02 – 20 – 28 – 38 – 44 – 47. O próximo sorteio vai ocorrer neste sábado, 16, novamente em São Paulo. Em razão do concurso estar acumulado, a expectativa é de um prêmio em torno de R$ 55 milhões.

