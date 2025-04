No Brasil, recuperações extrajudiciais chegam a R$ 3,3 bilhões em 2025 Em 2025, as recuperações extrajudiciais no Brasil atingiram um valor total de R$ 3,3 bilhões, conforme dados do Observatório Brasileiro... Revista Oeste|Do R7 20/04/2025 - 15h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 15h05 ) twitter

Em 2025, as recuperações extrajudiciais no Brasil atingiram um valor total de R$ 3,3 bilhões, conforme dados do Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial (Obre). Esse montante reflete o crescente número de empresas que optam por renegociar suas dívidas sem recorrer a processos judiciais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender mais sobre esse fenômeno no cenário econômico brasileiro!

