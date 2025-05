Nova fase do consignado CLT permite portabilidade entre bancos

Revista Oeste |Do R7

O governo federal liberou nesta sexta-feira, 16, a portabilidade de dívidas entre bancos no consignado CLT, nova modalidade de crédito para trabalhadores com carteira assinada. A medida, prevista inicialmente para o dia 6 de maio, foi adiada para ajustes no sistema da estatal de tecnologia Dataprev.

