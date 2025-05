Novo IOF gera alta de até 39% no custo do capital de giro, alertam varejistas Empresas varejistas alertam para o aumento significativo no custo do capital de giro em razão do aumento do Imposto sobre Operações... Revista Oeste|Do R7 30/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 30/05/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nota do IDV enviada ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta Revista Oeste - Economia

Empresas varejistas alertam para o aumento significativo no custo do capital de giro em razão do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que pode chegar a 39%. O Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) encaminhou ofício nesta quinta-feira, 29, ao Congresso, no qual solicitou apoio para tentar reverter a medida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro dos detalhes sobre o impacto do novo IOF no varejo!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

BMW e Ituran: parceria para ampliar a segurança

Quem vai pagar o colapso do INSS?

Crise reduz qualidade alimentar do brasileiro