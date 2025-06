Revista Oeste |Do R7

Novo IOF vai sufocar transportadoras, diz setor O aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para a tomada de crédito por pessoas jurídicas (de 1,88% para 3,95% ao ano)...

O aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para a tomada de crédito por pessoas jurídicas (de 1,88% para 3,95% ao ano) vai gerar um forte impacto negativo no setor de transporte rodoviário de cargas. O alerta é da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística)

Para entender como essa mudança pode afetar o setor e quais são as possíveis consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: