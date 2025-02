Nvidia registra lucro recorde no 4º trimestre fiscal A empresa de tecnologia Nvidia anunciou um lucro líquido de US$ 22,1 bilhões no quarto trimestre fiscal, que se encerrou em janeiro... Revista Oeste|Do R7 27/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 19h46 ) twitter

Nvidia registra 109% de alta do lucro anual no terceiro trimestre

A empresa de tecnologia Nvidia anunciou um lucro líquido de US$ 22,1 bilhões no quarto trimestre fiscal, que se encerrou em janeiro. Este resultado representa um crescimento de 14% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 82% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre os resultados impressionantes da Nvidia!

