‘O Brasil quebra se não houver mudança de mentalidade ou de governo’, diz CEO de gestora de investimentos

Revista Oeste |Do R7

Durante a Latin America Investment Conference, Luis Stuhlberger, diretor-executivo da gestora de investimentos Verde Asset, disse estar preocupado com a economia do Brasil. Ele afirmou que a recente de valorização do real em relação ao dólar não deve ser interpretada como sinal de melhoria econômica. O evento foi realizado pelos bancos UBS e UBS BB em São Paulo, nesta terça-feira, 28.

Para uma análise completa sobre as preocupações de Stuhlberger e o futuro econômico do Brasil, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: