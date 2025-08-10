O ‘caminho das Índias’ para a Embraer Na coluna de economia publicada na Edição 282 da Revista Oeste, o jornalista Carlo Cauti divulga uma informação referente à Embraer... Revista Oeste|Do R7 10/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 10/08/2025 - 15h58 ) twitter

Embraer prejuízo Revista Oeste - Economia

Na coluna de economia publicada na Edição 282 da Revista Oeste, o jornalista Carlo Cauti divulga uma informação referente à Embraer. De acordo com ele, a companhia pode investir na instalação de fábrica na Ásia, mais precisamente em solo indiano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa possível expansão da Embraer!

