O Custo Brasil começa na embalagem — e ficou mais caro A taxação nas alturas e a burocracia confusa não são os únicos fatores do Custo Brasil. Outro grande problema é a concentração de... Revista Oeste|Do R7 18/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Economia

A taxação nas alturas e a burocracia confusa não são os únicos fatores do Custo Brasil. Outro grande problema é a concentração de mercado. Setores essenciais estão nas mãos de poucos grupos. Um deles é o da matéria-prima do plástico — que deve ficar ainda mais cara depois de um disparo do governo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre o impacto do Custo Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Governo mira criptoativos para compensar recuo no IOF

Atriz Giovanna Antonelli nega responsabilidade em ação judicial

Banco Central eleva taxa básica de juros para 15% ao ano