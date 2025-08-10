O que Lupo, Riachuelo e JBS têm em comum? Marcas originalmente brasileiras, Lupo, Riachuelo e JBS apresentam um ponto em comum no mundo dos negócios. As três têm — ou anunciaram... Revista Oeste|Do R7 09/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 09/08/2025 - 22h17 ) twitter

Riachuelo Revista Oeste - Economia

Marcas originalmente brasileiras, Lupo, Riachuelo e JBS apresentam um ponto em comum no mundo dos negócios. As três têm — ou anunciaram que terão — bases industriais no Paraguai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e descubra mais sobre o que atrai essas empresas para o Paraguai!

