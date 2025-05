O sufocamento institucional do empreendedor brasileiro Em reportagem publicada na Edição 268 da Revista Oeste, a jornalista Isabela Jordão informa os entraves burocráticos e tributários... Revista Oeste|Do R7 10/05/2025 - 16h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O sufocamento institucional do empreendedor brasileiro Revista Oeste - Economia

Em reportagem publicada na Edição 268 da Revista Oeste, a jornalista Isabela Jordão informa os entraves burocráticos e tributários que pesam sobre qualquer um que se atreva a empreender no Brasil. Tanto as esferas federal quanto a estadual e a municipal têm suas próprias exigências — todas designadas a sugar o máximo possível do caixa das empresas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e descubra mais sobre os desafios enfrentados pelos empreendedores brasileiros!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Petrobras reassume fábricas de fertilizantes arrendadas pela Unigel

Trump e o papel do dólar

Primeiros produtos atingidos pelas tarifas de 145% de Trump chegam aos EUA