Oficinas mecânicas do Rio Grande do Sul enfrentam desafios após enchentes Setor afirma que enfrenta escassez de mão de obra e que tempo médio para consertos aumentou. As oficinas mecânicas do Rio Grande...

Revista Oeste|Do R7 03/07/2024 - 12h04 (Atualizado em 03/07/2024 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share