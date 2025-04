Ozempic derruba gigante das dietas: WeightWatchers se rende à recuperação judicial A WeightWatchers, conhecida no Brasil como Vigilantes do Peso, deve recorrer à Justiça para reestruturar suas finanças. A companhia...

A WeightWatchers, conhecida no Brasil como Vigilantes do Peso, deve recorrer à Justiça para reestruturar suas finanças. A companhia deve apresentar um pedido de recuperação judicial nas próximas semanas, com base em um acordo firmado com os principais credores. A falência decorre do crescimento de remédios de emagrecimento, como Ozempic.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes dessa reestruturação!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: