Para diretor do BC, debate sobre corte da Selic é 'precoce' O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Abry Guillen, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o debate sobre cortes... Revista Oeste|Do R7 27/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h16 )

Selic Revista Oeste - Economia

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Abry Guillen, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o debate sobre cortes na taxa Selic é “precoce”. Durante participação em evento organizado pelo Banco Barclays em São Paulo, ele destacou que a autoridade monetária mantém a orientação de manter juros elevados por um período prolongado.

Para mais detalhes sobre a posição do Banco Central e as implicações para a economia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

